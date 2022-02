Gazzetta: "Milan, Kessie trequartista e Theo incursore: le mosse di Pioli per il derby"

Stefano Pioli sta cercando di studiare un modo per arginare l'Inter nel derby e, come riporta La Gazzetta dello Sport, un'idea in testa sembra averla. Il Milan deve necessariamente invertire la rotta, il tecnico ha un ottimo score dopo le soste e pensa quindi a due armi tattiche, ovvero lo schieramento di Kessie come trequartista per schermare Brozovic e creare spazi ai compagni, e Theo Hernandez più incursore. Il francese potrebbe accentrarsi per togliere riferimenti, e Calabria accompagnare.