"Questa Europa vale come un tesoro". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica ai rossoneri in vista della sfida europea di questa sera contro il Rio Ave. "L’accesso ai gironi porta 15 milioni - scrive la rosea - la vittoria serve al rilancio. Andare avanti in Europa per gli incassi. Ma c’è altro: una questione di immagine e di crescita di tutto il gruppo".