Gazzetta - Milan, l'apporto di Bakayoko sarà prezioso: il francese sarà una pedina importante

La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi ha analizzato l'apporto che potrà donare Bakayoko al Milan. Il francese, che conosce già l'ambiente rossonero e il calcio italiano, sarà una pedina importante per Pioli sia in termini di esperienza sia in termini di organico. L'ex Napoli e Monaco, infatti, sarà la riserva naturale di Kessie sia quando l'ivoriano avrà bisogno di rifiatare sia quando il presidente rossonero sarà impegnato in Coppa D'Africa. Ecco, quindi, che nonostante le caratteristiche diverse, l'apporto di Bakayoko sarà prezioso e l'innesto del francese completa ancora di più la rosa rossonera.