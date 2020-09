Gazzetta - Milan, l'arrivo di Tatarusanu spinge alla cessione di Antonio Donnarumma: possibile partenza per il terzo rossonero

Nella lunga trattativa per il rinnovo di Donnarumma, un evento rilevante potrebbe ricoprirlo il recente arrivo di Ciprian Tatarusanu. Il portiere rumeno che farà il secondo di Gigio potrebbe spingere alla partenza di Antonio Donnarumma con l'idea per il classe 1990 di continuare la sua carriera lontano da Milanello. La partenza di Antonio, in particolare, potrebbe spingere il Milan ad alzare l'offerta per il rinnovo di Gigio liberandosi, difatti, dell'ingaggio del maggiore dei fratelli Donnarumma.