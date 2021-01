Gazzetta - Milan, l’attacco di oggi è il più giovane tra le prime d’Europa

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma sull’inedito attacco del Milan che scenderà in campo dall’inizio contro il Torino. Castillejo, Brahim Diaz, Hauge e Leao, un quartetto dall’età media di 22 anni e 7 mesi. Ebbene, si tratta del reparto avanzato più giovane tra quelli delle capoclassifica d’Europa. I quattro, infatti, si mettono alle spalle gli attacchi titolari di Liverpool e Manchester United (la coppia che comanda la Premier League), del Bayern Monaco, dell’Atletico Madrid e del Lione, squadre al primo posto rispettivamente in Bundesliga, Liga e Ligue 1.