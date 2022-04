Gazzetta - Milan, l'attesa è alle stelle: biglietti a ruba per il finale di stagione

MilanNews.it

L'ambiente intorno al Milan di Stefano Pioli è frizzante, carico e degno delle stagioni in cui tra i tifosi era viva la consapevolezza di giocarsi qualcosa di importanti. Dopo anni difficili, i rossoneri sono tornati a battagliare con pieno merito in cima alla classifica e questo, oltre a rendere il campionato italiano più avvincente ha riportato grande entusiasmo tra il tifo rossonero. La prova? I recenti dati circa il numero di biglietti venduti per la gara tra Milan e Bologna in programma lunedì sera. Saranno, infatti, 60 mila i supporters rossoneri che sosterranno la squadra di Pioli nella prima delle 8 tappe al sogno chiamato scudetto e questa quota rappresenterà il record di tifo allo stadio considerando che il precedente si attestava a 56.608 con la capienza del 75%. L'impatto di un San Siro strapieno, sottolinea la Gazzetta dello Sport, potrebbe rappresentare una spinta fondamentale per Pioli e la sua giovane squadra che dopo tanti anni vuole essere l'artefice del ritorno alla gioia per il popolo rossonero.