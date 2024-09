Gazzetta - Milan, la felicità di Cardinale dopo il derby: si è congratulato con i sui manager e Fonseca

Gerry Cardinale non era presente ieri sera a San Siro, ma ha visto la partita in tv nella sua casa negli Stati Uniti. E ovviamente a fine gara era molto soddisfatto e felice per il suo successo del suo Milan contro l'Inter: subito dopo la partita, il numero uno di RedBird si è congratulato con i suoi manager e con Paulo Fonseca. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico portoghese ha commentato così la vittoria in conferenza stampa: "È stata una vittoria importante. Ma deve essere la normalità, dobbiamo continuare a lavorare per avere sempre questa fiducia, perché i giocatori hanno lavorato sempre bene, facendo quello che noi pensiamo. Primo dobbiamo giocare da squadra in tutti i momenti, secondo dobbiamo continuare a migliorare. Non è perché abbiamo vinto oggi che siamo la miglior squadra e non eravamo la peggiore neanche prima di oggi. Dobbiamo essere equilibrati. Poi oggi si festeggia, ma da domani si continua con questo equilibrio".