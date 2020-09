Gazzetta - Milan, la probabile formazione con lo Shamrock Rovers: Ibrahimovic c'è

Nella giornata di domani si terrà il debutto ufficiale del Milan per la stagione 2020/21. I rossoneri impegnati nel preliminare contro lo Shamrock Rovers, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, scenderanno in campo in questo modo. Davanti a capitan Donnarumma, infatti, ci sarà la linea a quattro formata da Calabria, Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez. Nel centrocampo a due confermata la coppia Bennacer e Kessiè che supporterà la trequarti formata da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. Davanti a loro la conferma dell'immancabile Ibrahimovic.