Gazzetta - Milan, le alternative a Florenzi rispondono ai nomi di Dest, Dalot e Odriozola

Nonostante al momento il nome prioritario per rinforzare la corsia destra sia quello di Florenzi, il Milan valuta alternative di livello per evitare di farsi trovare impreparato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, gli altri nomi per la fascia sarebbero quelli di Dest del Barcellona, Odriozola del Real Madrid e un eventuale ritorno di Dalot dallo United. Tutte queste opzioni sarebbero valutate dal club rossonero solo con la formula del prestito.