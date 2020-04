Parlando dei problemi del Milan in attacco, La Gazzetta dello Sport pone l’accento su Rafael Leao. Il portoghese ha segnato solo 2 gol in campionato: è lui - scrive la rosea - la vera nota dolente del reparto. Il giovane centravanti, sempre se riuscirà a convincere Pioli a dargli fiducia, avrà dodici partite per provare a dare una svolta alla sua stagione.