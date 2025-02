Gazzetta - Milan, Leao verso la seconda panchina di fila: Rafa non è al meglio per un problema ad una caviglia

Dopo la Roma in Coppa Italia, Rafael Leao dovrebbe partire dalla panchina anche stasera contro l'Empoli in campionato: come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il numero 10 milanista non è al top della forma a causa di un fastidio ad una caviglia e per questo Sergio Conceiçao sta pensando di preservarlo anche in vista della sfida di Champions League di mercoledì in casa del Feyenoord, valida per l'andata dei playoff.

DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN

Data: sabato 8 febbraio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena, Empoli

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Pairetto

ASSISTENTI: Rosi l. - Yoshikawa

IV: Collu

VAR: Serra

AVAR: Chiffi