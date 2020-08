Gazzetta - Milan, Maldini e Massara pronti a raggiungere Raiola a Montecarlo per definire il rinnovo di Ibra

Il Milan ha fretta di chiudere la questione del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e per questo è in attesa della chiamata del suo agente Mino Raiola: il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara sono infatti pronti ad andare a Montecarlo, dove si trova il noto agente italo-olandese, per definire il prolungamento dello svedese. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega anche che i dirigenti rossoneri attendono un cenno da Raiola già questa settimana.