Gazzetta - Milan, Mandzukic ancora in dubbio per la Samp ma è molto avanti nella preparazione

I primi mesi in rossonero di Mario Mandzukic sono stati piuttosto sfortunati visto che per alcuni problemi fisici ha giocato appena 157 minuti. L'attaccante milanista ora sta finalmente meglio e presto potrebbe tornare in campo: il croato è ancora in forse per il primo match del Milan dopo la sosta per le nazionali contro la Sampdoria, ma è molto avanti nella preparazione e quindi presto potrebbe rientrare a disposizione di Stefano Pioli.