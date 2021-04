Mario Mandzukic è sempre più vicino al ritorno in campo, che non avverrà però domani contro la Sampdoria: il croato, come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non sarà convocato da Pioli per la sfida casalinga contro i blucerchiati, ma sarà di nuovo a disposizione del tecnico rossonero per il match successivo contro il Parma.