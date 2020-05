Gazzetta - Milan, Moncada si starebbe occupando del prossimo mercato

Con l'arrivo sempre più probabile di Ralf Rangnick al Milan, la posizione di Paolo Maldini, dt milanista, è sempre più in bilico, tanto che in questo momento è Geoffrey Moncada, capo scouting rossonero, che si starebbe occupando del prossimo mercato estivo del club di via Aldo Rossi e non l'ex capitano e attuale dt milanista. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.