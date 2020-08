Gazzetta - Milan, Musacchio non si muoverà. Possibile prestito per Duarte

Secondo La Gazzetta dello Sport, nel reparto dei centrali di difesa del Milan, Romangoli, Kjaer e Gabbia sono certi di restare, così come Musacchio, ma in questo caso le motivazioni sono principalmente fisiche. l'argentino dovrà infatti restare fuori ancora diverse settimane (a giugno è satto perato alla caviglia) e quindi sarà difficile che qualche società si presenti a Casa Milan con un'offerta. Da valutare invece il futuro di Duarte: se i rossoneri dovessero prendere un altro centrale, è possibile che il brasiliano venga mandato in prestito per giocare con continuità.