Gazzetta - Milan, niente accertamenti per Messias: contro l'Udinese ci sarà

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non destano preoccupazione le condizioni della caviglia di Junior Messias che contro il Vicenza ha riportato una trauma distorsivo, tanto che il brasiliano, a differenza per esempio di Sandro Tonali, non necessita di accertamenti (clicca qui per leggere l'anticipazione di ieri di Milannews.it). L'ex Crotone, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà quindi regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di sabato contro l'Udinese.