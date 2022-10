Gazzetta - Milan, niente follie ma il club è pronto a presentare una proposta eccezionale a Leao per il rinnovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan vuole blindare a tutti i costi Rafael Leao. Niente follie, ma il club di via Aldo Rossi è pronto a presentare un’offerta eccezionale al portoghese per il rinnovo, una proposta mai fatta prima per nessun altro rossonero in rosa.