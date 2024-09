Gazzetta - Milan, niente turnover prima del B.Leverkusen. Si va verso la conferma dell'11 del derby contro il Lecce: c'è un solo dubbio in difesa

Nonostante pochi giorni dopo sia in programma l'importante e difficilissima trasferta di Champions League sul campo del Bayer Leverkusen, Paulo Fonseca non sembra intenzionato a fare turnover domani sera contro il Lecce e potrebbe confermare la stessa formazione che ha vinto il derby. L'unico dubbio è in difesa dove Pavlovic potrebbe ritrovare la maglia da titolare al posto di uno tra Gabbia e Tomori.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in attacco ci saranno ancora insieme Tammy Abraham e Alvaro Morata che hanno fatto benissimo contro l'Inter. Al loro fianco ci saranno ancora Christian Pulisic sulla fascia destra e Rafael Leao sulla fascia sinistra.