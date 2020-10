Gazzetta - Milan, numeri e primati di questo 2020 super

In questo 2020 il Milan - che non perde da ben 20 partite - domina in tante classifiche. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono primi per media punti (2.28), per numero di vittorie (17), di reti subite (23) e di “clean sheet” (10), ovvero di match senza gol al passivo. Nel dopo lockdown, inoltre, si aggiunge anche un altro primato, quello dei gol fatti (44). Milan che, nell’anno solare, è in testa con 57 punti in 25 gare, davanti ad Atalanta (56 punti) e Juve (49).