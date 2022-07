Gazzetta: "Milan, obiettivo una coppia show: De Keteleare, Ziyech e Dybala in lista"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il Milan ha deciso che investirà in maniera decisa sul talento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'idea è quella di far arrivare in rossonero due tra Charles De Keteleare, Paulo Dybala e Hakim Ziyech. Il belga sarebbe l'idea nel progetto e costa 35 milioni di euro, il marocchino ha classe e colpi e necessita di un investimento da 5 milioni per il prestito più 20 per il riscatto, ma i veri problemi sono rappresentati dagli ingaggi. Tra le alternative di lusso ci sono anche Domenico Berardi e Marco Asensio.