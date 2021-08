Gazzetta - Milan, occhio anche alle uscite: Conti e Castillejo verso il passo d'addio

L'attenzione del Milan non è direzionata solo alle entrate ma chiaramente anche alle uscite. Tra i nomi destinati alla partenza per sfoltire la rosa di Piolo figurano, senza dubbio, i profili di Conti e Castillejo. Se per il primo si cercano squadre interessate, per lo spagnolo invece si segnala l'interesse del Betis Siviglia e del Getafe. La partenza dell'esterno iberico, in particolare, potrebbe essere importante per finanziare gli ultimi colpi di mercato della dirigenza milanista. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.