Gazzetta - Milan, oggi esami per Calabria: probabile rientro nel 2023

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi, Davide Calabria si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio al flessore destro rimediato contro l'Empoli. Purtroppo, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, in casa rossonera c'è grande preoccupazione in merito alle sue condizioni: è probabile infatti che il terzino milanista dovrà restare fermo per diverse settimane e tornare in campo solo nel 2023 dopo la sosta per i Mondiali in Qatar.