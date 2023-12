Gazzetta - Milan, oggi la decisione su Leao: dovrebbe andare in panchina contro l'Atalanta

Oggi è una giornata importante per Rafael Leao che, dopo essere tornato a lavorare in parte in gruppo nella giornata di ieri, proverà oggi ad allenarsi per tutta la seduta insieme ai compagni di squadra. Poi spetterà a Stefano Pioli decidere se convocarlo o meno per la trasferta di domani in casa dell'Atalanta.

Dopo aver saltato le gare di campionato contro Fiorentina e Frosinone e quella di Champions League contro il Borussia Dortmund, l'attaccante esterno portoghese, che è guarito dalla lesione muscolare rimediata qualche settimana fa nel match contro il Lecce, è quindi pronto a tornare in campo. Se dovesse partire per Bergamo, Leao inizierebbe comunque dalla panchina. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.