Gazzetta - Milan, oggi la firma di Camarda: contratto fino al 2027

Nella giornata di oggi, Francesco Camarda è atteso a Casa Milan per firmare il suo primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2027. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che due sere fa il giovane attaccante rossonero è stato decisivo con una doppietta nella finale dell'Europeo vinto per 3-0 dall'Italia contro il Portogallo.

Camarda sarà uno degli attaccanti del Milan Under 23, la nuova seconda squadra del club di via Aldo Rossi che dovrebbe partecipare al prossimo campionato di Serie C. Il gioiellino del settore giovanile milanista ha voluto fortemente restare in rossonero, tanto da rifiutare importanti offerte da top club stranieri come Manchester City, Manchester United e Borussia Dortmund.