Gazzetta - Milan, operazione derby: presto in gruppo anche Lazetic

Nella giornata di ieri è scattata ufficialmente l’operazione derby. I rossoneri, infatti, si sono ritrovati a Milanello per il primo allenamento di preparazione in vista della partitissima contro l’Inter. Gli unici assenti erano Kessie e Ballo-Touré (impegnati in Coppa d’Africa) e gli azzurri convocati da Mancini per lo stage (Romagnoli, Calabria, Florenzi e Tonali). Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra qualche giorno, dopo alcune pratiche da chiudere in Serbia, si aggregherà al gruppo anche Marko Lazetic, il giovanissimo attaccante prelevato dalla Stella Rossa.