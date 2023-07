Gazzetta - Milan, Origi nel mirino di West Ham e Galatasaray ma lui vorrebbe restare in rossonero

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Divock Origi è finito nel mirino di West Ham e Galatasaray, ma per il Milan non sarà facile definire la sua cessione: in primis il suo alto ingaggio (4 milioni di euro) scoraggia le pretendenti e inoltre l'intenzione dell'ex Liverpool sarebbe quella di restare in rossonero per riscattare l'ultima deludente stagione.