Gazzetta - Milan, parte la sfida all’Inter per Tonali

Il Milan è tornato forte su Tonali, uno dei migliori prospetti del nostro calcio. L’Inter resta in vantaggio, ma non ha ancora formalizzato l’offerta al Brescia. E in queste ore - riporta La Gazzetta dello Sport - Gazidis ha iscritto il club rossonero alla rincorsa per il giovane centrocampista. Se i nerazzurri non si affrettano a muoversi - sottolinea la rosea - ci sono gli spazi perché la società milanista inserirsi. Il costo del cartellino di Tonali si aggira intorno ai 30 milioni.