Gazzetta - Milan, per battere lo Spezia Pioli "apre le ali"

"Esame di Italiano" per il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in vista della gara di questa sera. "Difesa alta e corsa - si legge - questo Spezia ha un’identità forte. Per batterlo Pioli apre le ali". Tra le due squadre ci "sono 28 punti di differenza, ma la partita non è scontata. Per evitare trappole, il Milan deve saltare la prima linea di pressione senza mandare Ibra in fuorigioco. E innescare punte ed esterni in spazi larghi".