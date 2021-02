Gazzetta - Milan, per l’Europa è allarme in attacco

"Per l’Europa è allarme in attacco", scrive La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dalla gara contro la Stella Rossa. Mandzukic e Maldini sono infortunati, Hauge è stato escluso dalla lista Uefa, mentre Ibrahimovic potrebbe riposare in vista della delicata trasferta di domenica a Roma. Si restringono, dunque, le opzioni in avanti per Pioli, che potrebbe schierare Leao da prima punta, con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle sue spalle.