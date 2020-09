Gazzetta - Milan, per la difesa si seguono Milenkovic e Fofana

Dopo i colpi Tonali e Brahim Diaz e il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è alla ricerca di nuovi rinforzi per la propria rosa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan vorrebbe impreziosire il proprio reparto arretrato con un rinforzo importante. In questo senso i nomi sulla lista della dirigenza rossonera sarebbero quelli di Milenkovic e Fofana che, tuttavia, hanno valutazioni molto alte. In questo senso, quindi, per la difesa i rossoneri aspetteranno l'occasione giusta.