Gazzetta: "Milan, piano per la Coppa. L'Europa in testa, si può vincere"

vedi letture

Questo il titolo odierno della Gazzetta dello Sport sui rossoneri che giovedì saranno impegnati a San Siro contro il Rennes nell'andata degli spareggi per gli ottavi di Europa League: "Milan, piano per la Coppa. L'Europa in testa, si può vincere". Visto che in campionato la vetta è parecchio distante, a Milanello hanno messo nel mirino l'Europa League, competizione che il Diavolo non ha mai vinto nella sua storia.

Non sarà semplice perchè ci sono tante grandi squadre in corsa, ma il Milan è sicuramente una delle favorite per la vittoria finale. In casa rossonera ci credono, ma per provare a vincere sarà fondamentale ritrovare presto i gol di Rafael Leao, fermo al momento ad appena sei reti in questa stagione.