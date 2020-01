Gazzetta - Milan, Piatek piace in Germania e in Inghilterra: per ora ha detto no a tutto

Dopo l'arrivo di Ibrahimovic, il futuro di Kris Piatek, che rischia di trovare poco spazio in campo, è molto incerto. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il polacco ha diversi estimatori sia in Bundesliga che in Premier League: per ora ha detto no a tutte le offerte che gli sono arrivate, ma non è escluso che da qui alla fine del mercato invernale possa cambiare idea e accettare l'addio al Milan.