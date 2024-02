Gazzetta - Milan, piccolo fastidio muscolare per Kjaer: è in forte dubbio per il Rennes

Simon Kjaer è uscito nel secondo tempo di Milan-Napoli per un leggero fastidio muscolare: gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno confermato che non si tratta di nulla di grave, ma ovviamente è in forte dubbio la sua presenza tra i convocati di Stefano Pioli per la sfida di giovedì contro il Rennes a San Siro, valida per l'andata degli spareggi degli ottavi di Europa League.

In caso di forfait del danese, ci sono due opzioni: o il ritorno in campo subito dal primo minuto di Malick Thiaw (ipotesi poco probabile) oppure il ritorno di Theo Hernandez al centro della difesa con l'inserimento a sinistra di Filippo Terracciano (è l'ipotesi più probabile). Ricordiamo che Jan-Carlo Simic non sarà a disposizione in quanto non fa parte della lista UEFA del Milan. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.