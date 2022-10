Gazzetta - Milan, Pioli contro il Monza riavrà De Ketelaere, Maignan e Kjaer

MilanNews.it

Ultima tappa in emergenza per mister Pioli, che contro il Verona dovrà fare a meno di ancora diversi giocatori indisponibili: De Ketelaere, Maignan e Kjaer. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per il Monza l'allenatore rossonero può sicuramente sorridere: tutti e tre i giocatori saranno disponibili per la gara di settimana prossima contro i biancorossi.