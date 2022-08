Gazzetta - Milan, Pobega è recuperato: sarà disponibile per il Vicenza

Arrivano ottime notizie da Milanello in merito alle condizioni di Tommaso Pobega: il giovane centrocampista rossonero, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, ha infatti recuperato dall’affaticamento muscolare e ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Sarà quindi anche lui regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per l'ultima amichevole estiva del Diavolo in programma sabato sul campo del Vicenza.