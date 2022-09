Gazzetta - Milan, possibile esordio da titolare per Dest contro la Dinamo Zagabria

MilanNews.it

Mercoledì contro la Dinamo Zagabria il Milan si giocherà molto della sua qualificazione agli ottavi di Champions League. Visto che qualche giorno dopo il Diavolo è atteso dal big-match contro il Napoli in campionato, Stefano Pioli alternerà alcuni giocatori: sulla fascia destra, per esempio, contro i croati ci potrebbe essere la prima da titolare in rossonero di Sergino Dest, con capitan Davide Calabria che tornerebbe poi titolare contro i partenopei. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.