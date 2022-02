Gazzetta - Milan, possibile rientro in campo di Ibra contro l'Udinese

Procede il recupero di Zlatan Ibrahimovic dall'infiammazione al tendine d'Achille e chissà che il suo rientro in campo non possa avvenire già venerdì sera a San Siro control l'Udinese. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che lo svedese potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe contro i friulani in vista poi del derby di Coppa Italia.