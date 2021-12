Gazzetta - Milan, problemi a centrocampo: Adli già a gennaio?

In questa prima parte di stagione, i problemi maggiori del Milan sono stati in mezzo al campo dove la coppia che offre più garanzie a Stefano Pioli è quella composta da Franck Kessie e da Sandro Tonali. Ismael Bennacer e Tiemoué Bakayoko stanno invece faticando parecchio e per questo, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, non è escluso che a gennaio un aiuti non arrivi dal mercato: Yacine Adli, che in teoria dovrebbe restare al Bordeuax in prestito fino a fine stagione, potrebbe infatti anche sbarcare con qualche mese di anticipo a Milanello.