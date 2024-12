Gazzetta - Milan, Pulisic subito titolare contro la Roma? Il dubbio di Fonseca

vedi letture

Se oggi Christian Pulisic dovesse tornare ad allenarsi in gruppo e non dovessero esserci problemi nemmeno nella rifinitura di domani, l'americano tornerà tra i convocati di Paulo Fonseca per la sfida di domenica contro la Roma a San Siro. Nei piani del tecnico portoghese c'è probabilmente l'idea di farlo partire inizialmente dalla panchina e poi schierarlo titolare in Supercoppa Italiana contro la Juventus, ma viste le assenze di Leao e Okafor sulla trequarti potrebbe anche decidere di farlo partire subito al primo minuto contro i giallorossi.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che quella di domani è una partita che il Milan deve vincere a tutti i costi e per questo serve avere in campo i giocatori migliori. Tra l'altro, nelle ultime partite senza Pulisic in campo, il Diavolo ha faticato parecchio in zona gol: zero reti nel resto della partita con l’Atalanta, due contro la modesta Stella Rossa, zero contro il Genoa e solo una contro il Verona.