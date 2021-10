Gazzetta - Milan quasi rassegnato su Kessie

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul caso Kessie. Il Milan gli ha offerto oltre 6 milioni di euro all'anno, mentre lui ne chiede oltre 8 e c’è la fila delle big d’Europa pronte ad accontentarlo. Psg e il Liverpool sono interessate al centrocampista ivoriano, mentre l'Inter, viste le cifre in ballo, non è intenzionata ad entrare nell’asta. Come riporta la rosea, a Casa Milan paiono ormai quasi rassegnati e si preparano a sostituire il giocatore in vista della prossima stagione.