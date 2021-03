Gazzetta: "Milan quota 100: in arrivo 100 mln, il futuro inizia da Ibra con Tomori e Vlahovic"

"Milan quota 100: in arrivo 100 mln, il futuro inizia da Ibra con Tomori e Vlahovic": titola così questa mattina La Gazzetta Sportiva che spiega che dai risparmi di gennaio e dalla qualifcazione in Champions League il club rossonero avrà a disposizione un bel tesoretto per il mercato estivo. I dirigenti milanisti hanno già deciso di rinnovare di un altro anno il contratto a Ibrahimovic, così come è sicuro il riscatto dal Chelsea di Tomori per 28 milioni di euro. Per rinforzare l'attacco, il Diavolo segue da tempo Vlahovic della Fiorentina.