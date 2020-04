Gazzetta - Milan-Rangnick: dal club ribadiscono che c'è una notevole distanza fra le parti

Le voci su Ralf Rangnick come futuro allenatore del Milan non si placano, ma, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dal club di via Aldo Rossi ribadiscono che c'è ancora una notevole distanza tra le parti a causa di alcune richieste giudicate eccessive. Allo stesso tempo, la società continua a sottolineare l'ottimo di lavoro di Stefano Pioli sulla panchina milanista negli ultimi mesi.