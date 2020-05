Ralf Rangnick ha chiesto al Milan otto collaboratori, alcuni dei quali sono già a Milanello. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, crescono i segnali positivi intorno ai nomi di Hendrik Almstadt e Geoffrey Moncada. I due hanno lavorato bene e sono molto apprezzati in via Aldo Rossi. Il manager tedesco ha già fatto sapere che intende avvalersi del loro contributo.