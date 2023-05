Gazzetta - Milan, Rebic out contro la Juventus per scelta tecnica: in settimana non si era allenato al meglio

MilanNews.it

Domenica contro la Juventus, Stefano Pioli aveva lasciato a casa per scelta tecnica Ante Rebic: come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la decisione del tecnico rossonero è arrivata perchè durante la settimana il croato non si era allenato bene e non aveva lavorato a Milanello con il giusto atteggiamento e la giusta intensità.