Gazzetta - Milan-Renato Sanches, si cerca l'intesa con il Lille: l’affare si può chiudere per una cifra tra i 10 e i 15 milioni

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Dopo Divock Origi, atteso settimana prossima a Milano per le visite mediche, il secondo colpo di mercato del Milan sarà, salvo clamorose sorprese, Renato Sanches, centrocampista portoghese con cui i rossoneri hanno già da tempo un'intesa. Manca ancora invece, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, l'accordo con il Lille, anche se l'attesa non sarà troppo lunga: l’affare si può chiudere per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.