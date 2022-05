Gazzetta - Milan, rinforzi e consolidamento della rosa: gli ingredienti di Maldini

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovi rinforzi ma anche consolidamento. Queste le priorità del Milan sul mercato secondo la Gazzetta dello Sport. Oltre che ai rinforzi, la dirigenza rossonera dovrà puntare forte sui rinnovi di Leao e di altri giocatori fondamentali quali Kalulu oltre che decidere con chiarezza sui riscatti di Florenzi e Ballo-Tourè. Per puntare in alto il Milan ha bisogno di programmazione, qualità che ha dimostrato già in questa stagione e che sarà fondamentale per continuare la crescita del progetto rossonero.