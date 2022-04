Gazzetta - Milan, Romagnoli potrebbe recuperare per la trasferta di Torino

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella giornata di ieri, Alessio Romagnoli ha lavorato in palestra e nei prossimi giorni proseguire il suo lavoro di recupero dopo il problema all’adduttore sinistro che non gli ha permesso di essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida contro il Bologna. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il difensore rossonero potrebbe recuperare per il match di domenica in casa del Torino.