Ibrahimovic ma non solo. Il Milan ritrova anche Kjaer, Conti, Krunic e Biglia, oltre al centrocampista Bennacer, assente per squalifica contro il Verona. Per il derby, dunque, come riporta La Gazzetta dello Sport, Pioli avrà di fatto a disposizione tutta la rosa (fuori solo il lungodegente Leo Duarte).