Gazzetta - Milan, Saelemaekers insidia Messias a destra: ballottaggio aperto per il derby

In vista del match di domani sera contro l'Inter, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, sono in rialzo le quotazioni di Alexis Saelemaekers, il quale starebbe insidiando Junior Messias per una maglia da titolare da attaccante esterno di destra. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il belga non parte dal primo minuto dal derby di campionato del 5 febbraio scorso.